كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمر مرسي تودع تصوير "لمس أكتاف" غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصور الفنانة سمر مرسى ، أخر مشاهدها غداً الأربعاء، بمسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، والذى يعرض حاليا ضمن السباق الرمضانى الحالى على شاشة CBC، حيث تودع سمر التصوير نهائيا لتتفرغ لمشاهدة باقى حلقات المسلسل ، بعدما آستغرق تحضيراته وتصويره أكثر من 3 أشهر كاملة، ومن المعروف أن سمر تجسد شخصبية "كاميليا" زوجة فتحى عبد الوهاب ، الذى يعمل فى تجارة المخدرات"، وخطفت سمر الأنظار بدورها، خاصة أنها شخصية ثرية ومحورية فى الأحداث.

وعن لمس أكتاف" أعربت سمر مرسى، عن سعادتها بردود الأفعال القوية التى حصلت عليها من النقاد والصحافة عن دورها، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة ومشاهدة باقى الحلقات مع عائلتها، خاصة أن هناك مفاجأت ستشهدها الحلقات الأخيرة من المسلسل، لافتة إلى أنها استمتعت للغاية مع نجوم العمل جميعا، فضلا عن المخرج حسين المنباوى، الذى كان بمثابة داعم حقيقى فى التصوير لأسرة المسلسل ، كما وجهت سمر الشكر والتقدير لشركة سينرجى ، المنتجة للمسلسل الذى وفرت جميع الإمكانيات والقدرات لظهور المسلسل فى مستوى عالى من الإحترافية .