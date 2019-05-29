كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أفورة وفيلم هندي".. رد فعل الجمهور على أزمة "علي وداليدا" في "حكايتي" (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لاقت المشاهد الرومانسية بين "علي" أحمد صلاح حسني و"داليدا" ياسمين صبري، ضمن أحداث مسلسل "حكايتي" المعروض ضمن دراما شهر رمضان، ردود فعل إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص الكثيرون على تداول صور ومقاطع فيديو من المسلسل، والتعليق عليها بين الإعجاب والنقد والسخرية.

شهدت الحلقات الأخيرة تفاعل كبير من الجمهور، بعد عرض "علي" الزواج من "داليدا" بعيداً عن صراعات عائلتها، ثم جاءت الصدمة عندما تضمنت الأحداث اعتراف "البارون" جميل برسوم أن جد "داليدا" هو قاتل والد "علي" حفيده، وطلب منه التراجع عن قرار الزواج، مما وصفه الكثيرون بـ"الأفورة" أو التشابه مع "الأفلام الهندية".

"حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته ياسمين صبري، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، إدوارد، جمال عبد الناصر، وفاء عامر، نهال عنبر، جميل برسوم، أحمد جمال سعيد، إسلام جمال، هنادي مهنى، تامر شلتوت، سارة نخلة، سارة التونسي.