شكرا لقرائتكم خبر عن علامة استفهام الحلقة 23 .. ميرهان حسين تتسبب فى فتنة بين محمد رجب وشقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل "علامة استفهام"، حيث ترك "قنديل" اسلام حافظ للمنزل خاصة بعد زواج الفتاة التى كان يحبها "مروة الشواف" جيهان خليل من إبن عمها "جاسر" محمد ناصر، بسبب حزنه على حلمه الذى هدم أمام عينه.

وحاولت "عيشة" حنان سليمان والدة "قنديل" بأن تستسمح "فؤاد الشواف" محمود البزاوى فى محاولة العثور على قنديل وارجاعه، ولكنه رفض التدخل تماما لما يحمله من كره تجاه، وذهب "جاسر" لشقيقه لـ "نوح" محمد رجب الذى كان يجلس مع "رحاب" ميرهان حسين لإخباره بأمر "قنديل".

Advertisements

وطلب "جاسر" من "نوح" ان يتحدثا دون وجود أحد ليرد عليه بأن "رحاب" ليست غريبة، لتحدث مشادة بين "جاسر" و"رحاب" ليسألها "نوح" عن مشكلة بينهما لترد، بأنها لا تريد الحديث فى شئ ولكنه غيران من علاقتى بيك ودائما يعاكسنى بكلام فى منتهى قلة الأدب، فى محاولة منها لإحداث وقيعة بين الشقيقين.

مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.