شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال الحلقة 23.. محمد رمضان يعترف بحبه لـ "حلا شيحة" ويخطبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الـ 23 من مسلسل "زلزال" الذى يتم عرضه بشكل حصرى على قناة dmc، بتطورات فى علاقة "محمد حربى" – محمد رمضان – و"صافيا" – حلا شيحة، حيث يخبرها زلزال أنه ليس قادراً على الزواج ولن يستطيع الارتباط بها وأنها تستحق واحد أفضل منه ولكنه فى النهاية يعترف لها بأنه يحبها ويقرر خطبتها مع تأجيل الزواج إلى أن يكون قادر على فعل ذلك.

وفى نفس الوقت يعجب المعلم منصور كبير السوق والذى يعمل لديه زلزال بصافيا ويحاول التحرش بها ، ويطلب من والدتها "وديدة" – حنان سليمان- الزواج منها ولكن صافيا ترفض بشدة وتقرر الذهاب له لتعلمه أنه مرتبطة بشخص آخر وعندما وصلت الى المحل عنده وجدت زلزال الذى يغضب لتواجده فى المكان ويأمرها الا تاتى مرة أخرى وأنه سيخبر المعلم منصور بأنهما مخطوبان.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين ومن انتاج شركة سينرجي

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