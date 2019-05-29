شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو إزاى تعمل أم التنانين من مسلسل Game Of Thrones فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل صراع العروش Game Of Thrones على مدار السنوات والمواسم الماضية جعل شخصياته من أشهر الشخصيات الدرامية حول العالم، وهي الشخصيات التي ارتبط بها الجمهور في العديد من المواقف.

حب الجمهور لشخصيات المسلسل جعلت صناع الحلويات يفكرون في كيفية استغلال ذلك الحب من اجل الترويج لأنفسهم، وهو ما دفع أحد صناع الحلويات لتقديم تورتة على شكل شخصية "ام التنانين" والتي تجسدها إميليا كلارك.

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أسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.