متابعة الخليج 365: نفى النجم السوري قصي خولي كل ما تردد في الساعات الأخيرة حول رفضه تجديد تعاقده مع شركة “الصباح اخوان” التي تعاون معها في سباق دراما رمضان ٢٠١٩ لأن لديه ملاحظات على مسلسل “خمسة ونص” الذي يشارك في بطولته.
وأكد قصي خولي في منشور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي أن كل الكلام المنسوب إليه في هذا السياق لا يمت للحقيقة بصلة.
وكتب قصي خولي عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “الصحافة أمانة وكلمة موثوقة الصحافة نزاهة ومصداقية ليست كذب وتلفيق وتصّيد لل خبر فقط. أسف على هكذا صحافة وصحفين هذا الحوار ليس له أساس من الصحة للأسف وارجو من المعنين متابعة مصداقية الصحفيين العاملين لديهم قبل النشر”.
مسلسل “خمسة ونص” يشارك في بطولته إلى جانب قصي، كل من نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار إلى جانب نخبة من الممثلين من لبنان وسوريا، وهو من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”، أمّا شارة العمل فتغنيها بصوتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر قصي خولي يكشف حقيقة الكلام المنسوب إليه حول مسلسل “خمسة ونص” وهذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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