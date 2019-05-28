إيلين ديجينيريس تعترف: “اعتدى عليّ جنسيًا”

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت الممثلة الإعلامية إيلين ديجينيريس عن تعرّضها لاعتداء جنسي من قبل زوج أمّها في سنّ المراهقة، وتقدّمت بالشكوى عليه مع الإعلامي ديفيد ليترمان، حيث اعترفت أنه تلّمس ثدييها مرات عدة عندما كانت مراهقة بحجة أنه يبحث عن كتل قد تكون سرطانية.

وأضافت: “أخبرني عندما كانت أمّي خارج المدينة أنه شعر بوجود ورم ويحتاج إلى أن يتلمّس ثديي ليتأكّد من الأمر. وحاول الأمر نفسه مرات عدّة لأنّني لم أكن أعرف عن الجسد. اقتحم في إحدى المرات منزلي، وهربت من النافذة حين أحسست أنّ الأمر أكبر من ذلك بكثير. لم أخبر والدتي بالأمر لأنّني كنت أحميها وكنت أعرف أن ذلك سيؤدّي إلى الخراب”، وتابعت: “أنا غاضبة من نفسي لأنني كنت أضعف من أن أقف… كان عمري 15 أو 16 عاماً حينها”.

وأكّدت إيلين في مقابلات سابقة أنّ أمّها تركته في النهاية بعد أن اتضحت قصتّه وأدركت أنّه أساء إلى ابنتها.