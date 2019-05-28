نهال عنبر لـ"العين الإخبارية": المشهد الأهم في "حكايتي" لم يعرض

كشفت الممثلة المصرية نهال عنبر أن أهم مشهد لها في مسلسل "حكايتي" لم يعرض بعد، موضحة أنه يجمع بينها وبين ابنها الذي يؤدي دوره الفنان أحمد صلاح حسني.

وقالت عنبر لـ"العين الإخبارية": "خلال المشهد يحدث بيننا حوار طويل وانفعالات كثيرة ومختلفة، والمفروض أنني أكشف له عن سر خطير سوف يؤثر عليه سلبا".

ورأت أن مسلسل "حكايتي" يختلف عن غالبية الأعمال الدرامية المعروضة حاليا، لأنه يتبنى قضايا اجتماعية كثيرة، ويرصد تأثير الثروة على الأشقاء، وكيف يدفعهم الطمع إلى ارتكاب جرائم قتل.

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وأضافت: "العمل نال إعجاب الجمهور والنقاد، لأنه يحتوي على رسائل قوية، إلى جانب براعة الممثلين في أداء أدوارهم"، موضحة أنها تحمست للمشاركة في المسلسل بفضل السيناريو المكتوب بعناية شديدة، وإخراج أحمد سمير فرج "صاحب الرؤية" للعمل، حسب وصفها.

وأشارت عنبر إلى أنها قدمت شخصية "الشريرة" في أكثر من عمل درامي، لكنها تقدمه في "حكايتي" بشكل مختلف، إذ تجسد دور أم تخاف على ابنها وترفض زواجه بالفتاة التي يحبها، وتتآمر مع آخرين لإلحاق الأذى بها وإبعادها عن طريقه.

"حكايتي" بطولة ياسمين صبري، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، نهال عنبر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتطرقت عنبر للحديث عن ابتعادها عن السينما، قائلة: "اعتذرت مؤخرا عن 6 أفلام لضعف الورق، وهذا لا يعني أنني أخاصم السينما، لكنني متعطشة لتقديم دور جيد"، مشيرة إلى قرب عودة برنامجها المتوقف "كلام ستات"، مضيفة: "أعود لتقديمه بعد العيد مباشرة".