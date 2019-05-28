المخرج علي العلي لـ"العين الإخبارية": "دفعة القاهرة" حقق صدى رائعا

يواصل المخرج البحريني علي العلي إبداعه هذا العام من خلال مسلسل "دفعة القاهرة" الذي كتبته هبة مشاري، وضم نخبة من ألمع الممثلين في عالمنا العربي، مثل فاطمة الصفي ومرام البلوشي وخالد الشاعر.

ويضم أرشيف علي العلي العديد من الأعمال الفنية التي تؤكد أنه مخرج صاحب رؤية ومنهج، منها 16 فيلما روائيا قصيرا، حاز بعضها على جوائز في مهرجانات دولية، بالإضافة إلى مسلسلات من نوعية "ذاكرة من ورق" و"الخطايا العشر".

"العين الإخبارية" التقت علي العلي، حيث تحدث عن كواليس تصوير مسلسل "دفعة القاهرة"، وكيفية إدارة كتيبة فنانين من جنسيات عربية مختلفة، بالإضافة إلى الرد على الانتقادات والجدل الذي أثاره المسلسل، في سياق الحوار التالي..

- نجحت في العودة بعالمنا العربي إلى فترة الستينيات من خلال مسلسل "دفعة القاهرة".. ما الصعوبات التي واجهتك في التنفيذ؟

في الحقيقة لم تكن هناك صعوبات كبيرة واجهتنا، باستثناء ضيق الوقت، لأننا محكومون بجدول زمني ضيق، ووضعنا كل تركيزنا على إتمام المشروع بتفاصيله الكاملة، وإظهاره بصورة تليق بالمشاهد الخليجي والعربي، وكنا نسابق الزمن وحريصين على الدقة في كل شيء حتى يخرج المسلسل بالصورة التي ظهر عليها.

- يتناول المسلسل قصة أول بعثة من طالبات الكويت جاءت للدراسة في القاهرة، فهل عانيت في ترشيح الممثلين؟

إطلاقا، فقد تعاملت مع الشخصيات المرسومة داخل النص على أنها حديثة الولادة، وتم اختيار الممثلين على هذا الأساس، بالاتفاق مع الشركة المنتجة والكاتبة هبة مشاري، ولا بد هنا أن أشير إلى أن حالة التفاهم بين صناع مسلسل "دفعة القاهرة "كانت سبباً رئيسياً في صنع حالة التوهج والنجاح، فإذا غاب التفاهم والانسجام بين المبدعين لن نحصل على نتيجة رائعة.

- ظهور تفاصيل في بعض المشاهد لم تكن موجودة في الفترة الزمنية التي تدور خلالها أحداث العمل تسبب في توجيه انتقادات للمسلسل.. ما تفسيرك؟

أي فوارق تاريخية قامت الكاتبة بتوضيحها في تتر البداية من خلال التنويه، وكانت الكاتبة حريصة على ذلك لتفادي مثل هذا النقد.

- وكيف كانت ردود الفعل التي وصلتك حول العمل؟

كانت إيجابية والحمد لله، وبعد عرض كل حلقة كان الإعجاب يتزايد، وحقق المسلسل عموماً صدى رائعا في العالم العربي، وأتصور من أهم أسباب النجاح هو المحتوى الدرامي نفسه، والذي يتناول قصة أول بعثة من طالبات وطلاب الكويت جاءت إلى مصر للدراسة في فترة الستينيات، ومهارة الممثلين، وكذلك التنفيذ بشكل يرضي النقاد ويثير شغف الجمهور.

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- العمل يضم فنانين من عدة دول عربية، فهل إدارة كتيبة من جنسيات مختلفة مهمة سهلة أم صعبة؟

العمل الإبداعي وليد الفكرة المميزة، أما الجنسية فليست لها علاقة بالإبداع، ولا تشغلنا أو تحدد انطلاقتنا، فالفنان الحقيقي يتكيف حيث ما يكون باختلاف الجغرافيا والزمن.





- وماذا عن مواقع التصوير؟

هناك جزء تم تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي، وأجزاء في حي مصر الجديدة ووسط البلد ومناطق مختلفة داخل مصر.

- وكيف كان التعامل مع الكاتبة هبة مشاري؟

أنا سعيد بالتعامل الأول مع الكاتبة هبة مشاري حمادة، فهي مكسب لكل مخرج، كما أنها كاتبة تحترم نصها كثيراً، ولديها عمق فكري رهيب، وتذهب إلى موضوعات لها بريق خاص، تحاكي به ملفات مهمة مثل موضوع العدوان الثلاثي على مصر عام 56، وتزامن تلك الفترة مع وجود فنانين كبار مثل أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ.

- إلى أي مدرسة ينتمي المخرج علي العلي؟

أنا أنتمي الى المدرسة اللحظية، التي تعتمد على جغرافيا المشهد حتى أتمكن من التكيف معها، ويعود هذا الفضل إلى الأستاذ المخرج التونسي شوقي الماجري.

- هل تستهويك الأعمال التي تعبر عن مراحل تاريخية؟

نعم، بسبب كونها غنية بالعمق التاريخي، فلها لون وطعم فني خاص بها، ولها أيضاً أبعاد فيزيائية بعيدة كل البعد عن وقتنا الحالي.

- ما الأعمال التي تفتخر بها في أرشيفك الفني؟

كل عمل له خصوصياته وذكرياته، فنحن نكبر مع مشاريعنا، ونُقَدِّر ما انتهينا به، الأرشيف مخزون عاطفي يعيش في مخيلة كل إنسان، يسعى دائماً لتجاوز أي إنجاز أو نجاح، بصورة أكبر وأوسع، فهذه قيمة تخص الفنان نفسه وارتباطه بما هو موجود على رف الأرشفة.

- من يعجبك من المخرجين المصريين؟

المخرج محمد ياسين، فهو مخرج يتمتع بقدرة خاصة ورؤية كبيرة، وقادر على التعبير عنها من خلال كادره الخاص، بإحياء "الكاركتر" المرسوم على النص، ليصل بكل دقة الى الجمهور

- كيف دعمت موهبتك الفطرية دون دراسة؟

الموهبة قوة فكرية فطرية، فأنا لست خريج سينما، وإنما استعنت بدورات وورش عمل كثيرة، منها ورشة مع المخرج العالمي عباس كيروستامي، وورش في بولندا برلين، كما شاركت مع مخرجين مهمين على مستوى الوطن العربي، منهم المخرج شوقي الماجري، والمخرج الكبير باسل الخطيب، فهما من جعلاني أفهم فكرة أن تقدم للجمهور وللأجيال المتتالية المعنى الصحيح في تقويم النمو الفكري لديه عبر أهم وسيلة اتصال بيننا وهي الشاشة.