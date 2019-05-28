فيديو.. سون هيونج مين يرفع راية التحدي قبل مواجهة ليفربول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفع الكوري الجنوبي سونج هيونج مين لاعب توتنهام راية التحدي قبل مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل في العاصمة الإسبانية "مدريد".
وقال هيونج مين: "عندما شاهدت بارك جي سونج يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد كنت أتمنى أن ألعب هذا النهائي يوما ما".
وتعد هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن المباراة سيحتضنها ملعب "واندا متروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد.
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