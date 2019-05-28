علي النعيمي: الإرهاب يستهدف الأديان والأوطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، من أن الإرهاب يستهدف الأديان والأوطان معا. جاء ذلك خلال كلمة له، الإثنين، بالمؤتمر العالمي "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة" الذي تستضيفه مكة المكرمة على مدار 3 أيام، وتنظمه رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



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