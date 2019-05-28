مشهد في "الواد سيد الشحات" يُعرّض هيفاء وهبي لسخرية الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجم متابعو مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بشأن مشاركتها في مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري أحمد فهمي، كضيفة شرف، مؤكدين أنها لم تُتقن الدور وجمعت بين اللهجة المصرية واللبنانية.

وعلّقوا على هرولتها في المشهد الساخر الذي اعتدى فيه أحمد فهمي على مواطنه محمد عبدالرحمن ضمن أحداث المسلسل؛ بسبب معاكسته لهيفاء.

وسَخِر رواد "السوشيال ميديا" من أداء هيفاء وهبي في المشهد بعد عدم إتقانها للدور، الذي شهد "خناقة" بين فهمي ومحمد عبدالرحمن ومجموعة من الرجال معه؛ بسبب معاكسة هيفاء وهبي في إطار كوميدي، إلا أن الجمهور وضع هيفاء في مرمى النيران وفتحوا النار عليها، وسط حالة من السخرية والتهكّم مرة بسبب اللغة، ومرة بسبب المبالغة الزائدة في أداء المشهد.

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وانتقد الجمهور لغة هيفاء، فضلًا عن عمليات التجميل التي تُجريها وهرولتها بطريقة مثيرة للسخرية، بجانب ظهور علامات تقدّم السن عليها، وفقًا لتقديرات الجمهور.

وحلّت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ضيفة شرف ضمن حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.