ندى بسيوني "تنهار" بعد رؤية الغوريلا في برنامج رامز جلال.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهارت الفنانة المصرية ندى بسيوني، بعدما رأت الغوريلا، في برنامج رامز جلال.

وظهرت الفنانة في البداية وهي سعيدة، وشاركت في الإعلان الوهمي الذي جاءت من أجله إلى أندونيسيا.

وحرص رامز كالعادة على السخرية من ضيوفه، فبعد هبوط المروحية إلى مكان التصوير، قال رامز: تشعر أنها ترتدي بروكة وينقصها شوية ريش وتشبه الديك الرومي.

وبعدها تم استدراجها حتى سقطت في الشلال، فانهارت وظلّت تصرخ لإنقاذها من الغرق، وبينما هي كذلك ظلّ رامز يضايقها بكل الطرق.

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واستكمل رامز مقلبه في البرنامج حين ظهر في شكل غوريلا، فما كان من ندى بسيوني، إلا أن سقطت على الأرض وظلّت تصرخ وتبكي بحرقة حتى كشف رامز عن هويته.

وتقوم فكرة برنامج رامز في الشلال، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة أندونيسيا، ليتعرّض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

ويصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.