منع بث "شيخ الحارة" نهائياً إثر تصريحات ياسمين الخطيب

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""الخليج 365"" من القاهرة: تتواصل تداعيات تصريحات ضيوف برنامج "شيخ الحارة" على البرنامج ومقدمته والقناة التي تعرضه. حيث قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس منع بث البرنامج بشكلٍ نهائي مع إلغاء عقوبة الوقف لمدة شهر التي كان قد اعتمدها بسبب تصريحات الفنان ماجد المصري. حيث أنه اتخذ قراره الجديد. في اليوم التالي إثر تصريحات الكاتبة ياسمين الخطيب التي أشارت لزواجها عرفياً من المخرج خالد يوسف الذي أعلن ملاحقة البرنامج ومقدمته وضيفته قضائياً.

وجاء في نص القرار الصادر: "بعد الاطلاع على تصريحات الكاتبة ياسمين الخطيب وخروج الحلقة عن القيم والأخلاق والخوض في الأعراض واستخدام الألفاظ والعبارات المسيئة والتي تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة الاعلام الهادف والتي تخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والاعراف المكتوبة. اتُخِذَ القرار بمنع عرض البرنامج في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية مع إنذار قناة "القاهرة والناس" الفضائية بوقف ترخيص مزاولة النشاط مؤقتاً في حال عدم التزامها بالقرار الذي ذُيّلَ بتوقيع رئيس المجلس الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد.".

الجدير ذكره أن قرار هذا المجلس الذي أُنشِئ بديلاً لوزارة الإعلام في مصر بموجب الدستور الحالي، يبقى قابلاً للطعن لدى الجهات المختصة.