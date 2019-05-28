شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش3 الحلقة 23.. هشام سليم يخطط لتصفية كرارة وهيدى كرم فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث متتالية ومتتابعة شهدتها الحلقة 23 من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة ON E، حيث فرت "جومانا" – سارة عادل، هاربة لتختبئ عند "سميح" – محمد على رزق، الذى وعدها أنه سيحميها من أكرم صفوان، بعدما علمت أنها وراء حادث "السيستم" مع نجله آسر، وأشتعل أكرم صفوان غضبًا عندما علم أن جومانا هربت، وطلب من صدام وعصام السقا أن يراقبوها فى كل مكان للقبض عليها.

ونهرت ريم – يسرا اللوزى سميح على مساعدته لجومانا، ولكن الأخير اعترف لها بحبه لجومانا، ما جعل الأمر يزداد خطورة على سميح بسبب مساعدته لجومانا، وحذرته ريم من هذه المساعدة، وطلبت أن يذهبا إلى اللواء جلال خطاب لمعرفة ما سيترتب عليه فى الفترة المقبلة.

كما تحدثت ريم – يسرا اللوزى مع هايدي – أمانى كمال، بشأن حزنها الشديد لما فعله مع أمجد صفوان – إسلام جمال معها، وطلبت منها أن تهدأ، وبدأت تساعدها فى استعادة ابنتها، وحاولت أن تجعلها تنظر للأمور نظرة أخرى وتقترب من الله لكى يقف بجانبها.

كما بدأ سائق الأتوبيس فى استخراج "الطرد" الذى سيسلمه لرجال أكرم صفوان فى شمال سيناء فى ظلام الليل، وذهب إلى غرفته بعد استخراج الطرد، فى حين أن بروسلى كان يراقبه، وذهب لغرفته واستدعاه إلى تصليح الأتوبيس، ليتمكن سليم الأنصارى للدخول لغرفة السائق ويبحث عن "الطرد"، وبالفعل تمكن الأنصارى من دخول غرفة السائق ليجد كيس بلاستيكى وبداخله "دولارات" فضلا عن مستندات و"خرائط" وأرقام "إسرائلية" ، ليصورها الأنصارى.

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كما نهر بشدة اللواء جلال خطاب "سميح" على مساعدته لجومانا، وأكد له أنه تسبب فى خطورة للمجموعة السرية بقيادة سليم الأنصارى، وطلب منه أن يذهبا هو وجومانا إلى مكان آمن لحين عودة أمير كرارة من سيناء.

وخلال نهاية الحلقة، دار حديث بين أكرم صفوان وزوجته إنجى، ليؤكد لها أنه دبر لقتل سليم الأنصارى وشهيرة وجميع الأشخاص هناك فى شمال سيناء، عن طريق تفجير ضخم، وأنها ستسمع من الجرائد والأعلام عن التفجير الذى خطط له، تحت شعار "الأبرياء ضحية الإرهاب الغادر فى سيناء".

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.