شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استشهاد في "كلبش3".. عمر الشناوى يتصدر تريند يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الفنان عمر الشناوي، قائمة تريند موقع "يوتيوب" بمشهد من الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "كلبش3"، وضم المشهد استشهاد الضابط حسام - "عمر الشناوى" خلال تعامله مع الإرهابى –أسامة عبد الهادى والتى كان يحمل الحزام الناسف، الذي كان سيفجر قاعة اجتماعات بها اجتماع مهم لكبار رجال الأعمال، وحقق المشهد قرابة 862,484 ألف مشاهدة.

يذكر أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.