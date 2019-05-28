شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل هوجان الحلقة 23.. محمد إمام يترك العمل مع كمال اللباد وينقلب عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل "هوجان" قيام محمد إمام "هوجان" بترك العمل لدى رياض الخولى "كمال اللباد"، وذلك بعد أن قام اللباد بتفكيره بأصله وكيف بدأ العمل معه فى إشارة إلى أنه لا يصلح زوج لابنته نور، وهو ما جعل هوجان يترك العمل لديه.

توجه محمد إمام لرجل الأعمال العربى الذى أنقذه هوجان من الموت على يد كمال اللباد ليتعاون معه ضد كمال اللباد، وهو الرجل الذى فتح له الباب للتعاون سويا والوقوف فى مواجهة اللباد.

تعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".