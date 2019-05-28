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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هبة عبد الغنى تصور آخر مشاهدها فى "لمس أكتاف" غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة هبة عبد الغنى آخر مشاهدها فى مسلسل "لمس أكتاف" مع النجم ياسر جلال، غداً الأربعاء لتودع العمل نهائياً، بعد فترة تصوير تخطت الثلاثة أشهر، لتتفرغ بعدها لمتابعة الحلقات الأخيرة على شاشة cbc.
وأعربت هبة عن سعادتها بردود الفعل والإشادات التى تلقتها سواء من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، وكذلك من الجمهور فى الشارع على دورها فى المسلسل، حيث تجسد شخصية "نيفين" زوجة "أشرف" الشخصية التى يقدمها بطل المصارعة الرومانية كرم جابر خلال أحداث المسلسل والذى أصيب بالشلل جراء مباراة مع صديقة أدهم الشخصية التي يقدمها ياسر جلال.
مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
هبة عبد الغنى فى كواليس تصوير لمس اكتاف
هبة عبد الغنى فى كواليس لمس اكتاف
هبة عبد الغنى مع اسرة ياسر جلال وكرم جابر
هبة عبد الغنى وسمر مرسى
هبة عبد الغنى وكرم جابر وسمر مرسى
هبة عبد الغنى وياسر جلال وكرم جابر
هبة عبد الغنى وياسر جلال
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