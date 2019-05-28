محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير جورج سيدهم، صاحب التاريخ الفني الحافل، ومدرسة الكوميديا الخاصة به.
وفي ذكرى ميلاده، ترددت أنباء عن عودته للحركة، إلا أن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما أكد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عودة الفنان للحركة على قدميه شائعة، وأن الفنان الكبير يعيش تحت رعاية زوجته الدكتورة ليندا.
ولد جورج سيدهم في محافظة سوهاج في 28 مايو 1938، وحصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس 1961.
بدأ جورج سيدهم حياته الفنية عضوًا بفرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، بالاشتراك مع الفنانين الضيف أحمد وسمير غانم.
لعب جورج الأدوار الكوميدية، بالإضافة إلى قدرته على الغناء وأداء الاسكتشات المسرحية من أشهر أعماله مسرحية المتزوجون مع صديقه سمير غانم وشيرين.
أصيب جورج سيدهم بمرض أقعده عن التمثيل والحياة العامة، وكان آخر ظهور له في إعلان لإحدى المنتجات الغازية مع شيرين وسمير غانم.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. هل عاد جورج سيدهم للحركة مجددًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.