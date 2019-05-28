ألن ديلون: "أرغب في مساعد للرحيل.. لا أحب الموت المفاجئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن الفنان العالمي ألن ديلون أثناء تكريمه بمهرجان كان الفرنسي، أنه يكره موت الصدفة أو الموت المفاجئ، مشيرًا إلى أنه في محطة الرحيل.

وأضاف ديلون، في تصريحه، أن هذا التكريم هو تكريم لإنسان متوفى، لكن حصل عليه في حياته.

وأوضح أنه يرغب في الاستعداد للموت عبر مساعد يسهل لحظات الوفاة أو الانتحار.

Advertisements

ولفت إلى أن يكره ما تفعله عائلة المطرب الفرنسي جوني ھالیداي، الذي توفي في العام الماضي، إذ يتقاتلون في المحاكم من أجل تقسيم الميراث، موضحا أنه قسم كل شيء بنفسه، ولن يترك شيئا للقاضي.

وعبر عن رغبته في الحصول على غرفة الموت الرحيم، كما أنه سیختار بنفسه الأشخاص الذین یرغب برؤیتھم في اللحظات الأخیرة.

وألن ديلون هو ممثل فرنسي من مواليد 8 نوفمبر 1935 في ضاحية من ضواحي باريس، اسمه الحقيقي "ألان فابيان موريس مارسيل ديلون"، تزوج من الممثلة الفرنسية ناتالي ديلون عام 1964 وانفصلا عام 1969 بعد أن أنجبا طفلا، بعدها تزوج الممثلة روزالي فان بريمين عام 1987 لينفصلا عام 2011 أيضا بعد أن أنجبا طفلان.