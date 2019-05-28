فيديو وصورة.. جاكلين فيرنانديز بالحجاب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 مايو 2019 10:39 مساءً - ظهرت نجمة بوليوود جاكلين فيرنانديز Jacqueline Fernandez برفقة مجموعة من صديقاتها، تتجول في شوارع نينيتال بشمال الهند، وخلال جولتها قامت بارتداء حجاب غطى شعرها وجزءًا كبيرًا من وجهها، رغبةً في عدم جذب انتباه المارة، فقط لأنها وصديقاتها أردن تناول أطباق الزلابية.



جاكلين المعروفة بأصولها السيرلانكية ، تعدّ واحدة من عدد قليل من المشاهير، الذين يشاركون كل التفاصيل عن حياتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.



والصورة التي نشرتها عبر انستقرام، هي واحدة من تحركات جاكلين التي تقوم بها وتشاركها جمهورها عبر السوشيال ميديا.

الصورة التي ظهرت فيها جاكلين بالحجاب





كما شاركت جاكلين جمهورها سلسلة من مقاطع الفيديو، كشفت عن اسم المكان الذي تحب أن تأكل الزلابية فيه، وهذا المكان هو وسط سوق نينيتال .





وتمكنت جاكلين من تناول الزلابية على الرغم من كل شيء، وشاركت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستقرام، سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو، التي رصدت استمتاعها بالجولة.



وبعيدًا عن الجانب الترفيهي في حياتها، تنتهي جاكلين فرنانديز قريبًا من تصوير فيلمها Drive مع يوشانت سينغ راجبوت، حيث لم يتم الإعلان عن تاريخ الإصدار النهائي للفيلم بعد.