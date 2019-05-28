قرر الفنان مصطفى شعبان تأجيل سفره الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة لمدة 24 ساعة، لحين انتهاء الفنان مجدي البحيري من تصوير آخر مشاهده في مسلسل "أبو جبل" والذي يعرض حاليا.
وكان الفنان مصطفى شعبان قد احتفل يوم امس بانتهاء تصوير المسلسل، غير أن الفنان مجديالبحيري قد تبقى له بعض المشاهد الذي لم يستطع تصويرها بسبب مرضه ونقله إلى المستشفى.
وشهد بلاتوه مسلسل "أبو جبل" وقوع الفنان مجدي البحيري مغشيا عليه بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، عقب قيامه بالتصوير لمدة
وأكد الفنان مجدي البحيري إنه رأى الموت بعينيه، عقب سقوطه مغشيا عليه ظهر الأحد، أثناء تصوير مشاهده الأخيرة ضمن أحداث مسلسل "أبو جبل".
يذكر أن مجدي البحيري يشارك في بطولة مسلسل "أبو جبل" مع الفنانين مصطفى شعبان، محمد دياب، محمد علي رزق، نجلاء بدر، ومحمود البزاوي، وهو من إنتاج تامر مرسي، إخراج احمد صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مجدي البحيري.. مصطفى شعبان يؤجل سفره لأداء العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.