أحمد زاهر محامي أحمد السقا ومي عمر في "ولد الغلابة"

تبدأ الحلقة ٢٣ من مسلسل ولد الغلابة، بمعرفة زينب طليقة عيسى أنه لم يتزوج من فرح، وفرحت كثيرًا، ولكنها تشاجرت مع فرح ويتدخل عيسى هنا، ويطلب منها أن تعود للمنزل، وتحزن زينب من موقف عيسى تجاهها، وترجع للبلدة وتحكي لصفية أن أخيها تغير كثيرًا والسبب فرح، فلم يعد مثل الماضي.

تحكم المحكمة على حمزة قاتل شقيقته قمر، بالإعدام شنقًا، ويحزن أخواته خاصة صفية، ويجئ عيسى إليهم لكي يلاقي حل في أزمة حمزة، وسوف يوكل له محامي كبير يخفف له

الحكم، وهنا تتشاجر صفية معه وتقول له إنه السبب في كل ما هم فيه، وأنه لم يصن وصية والده، وأنها لم ترتاح إلا بعد إعدامه، ويقهر عيسى من كلام أخته له ويغادر منزلهم على الفور.

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يبدأ عيسى وناصف في التصنيع الإستروكس، ويأخذ صديق أخ عيسى البضاعة ليبيعها للمعلمين الكبار، ويقبض ثمنها ويوصلها لعيسى، ليعطي كل شخص نصيبه، وبدأت الأموال تزيد وتتراكم وعلى الفور جميع مشاكل

فرح وعيسى تحل ما عدا قضية آباها فما زال في السجن، ويجمعان الأموال لكي يصلوا للمبلغ المطلوب لكي يخرج من السجن.

يذهب عيسى وفرح إلى محامي " النجم أحمد زاهر" لكي يخرج والدها من السجن، ويدفع لهم الأموال التي عليه والسبب في سجنه، ولكن المحامي وهو من طرف صديقة فرح، يعلم أنهم لم يمتلكوا أموال، ويطلب منهم أن يخبروه عن قصتهم ويعدهم أنه لم يخرج سرهم فهو محاميهم الخاص، ما دام سيأخذ حقه كاملًا، وقال إنه سيخبر النيابة أن هناك جمعية تبرعت لوالد فرح لتخرجه من السجن، وكان صديقًا لها من زمان، ولكن بشرط أن يعلم مصدر الأموال التي معهم.