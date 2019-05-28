بالفيديو.. دافيد جيتا يطرح أحدث كليبات أغانيه

طرح النجم العالمي دافيد جيتا أحدث كليبات أغانيه بعنوان "stay"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما تشاركه في الغناء النجمة العالمية راي. تشاركه في الغناء النجمة العالمية راي. يذكر أن الفنان العالمي دافيد جيتا طرح سابقاٌ كليب بعنوان "Say My Name"، كما كسر الكليب حاجز الـ 469 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب، و تشاركه النجمة بيبي ريكسا الغناء.

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