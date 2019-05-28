مشاهد القتل والعنف اغتالت براءة المسلسلات المصرية

هناك مشكلة كبيرة تعانى منها الدراما المصرية فى السنوات الأخيرة وهى النص أو السيناريو الحوار بمجرد أن تجلس أمام الشاشة الصغيرة لمتابعة أى عمل درامى تجد نفسك أمام ساعات وساعات درامية من التكرار بسبب اللعب على خط درامى واحد طوال العمل، وصاحب هذا الخط هو بطل المسلسل عشرات المسلسلات شاهدناها وما زلنا نشاهدها تجد مساحة المط والتطويل تفوق كل تصور، وهى دلالة مؤكدة أن أغلب مؤلفى الدراما الجدد منهم وغير الجدد من المتواجدين حالياً على الساحة يعانون من هذه الأزمة، رغم أنهم اخترعوا أشياء من نوعية ورش السيناريو، حيث يتجمع عدد من الشباب مع أحد الكتاب، ورغم ذلك تجد العمل مهلهل، ويقوم على حدث درامى واحد. كنت من المتابعين لمسلسلات «ولد الغلابة» وأعجبت جدًا بأداء أحمد السقا، وفكرة العمل فى البداية التى تقوم على الابن الأكبر الذى يحمل على عاتقه هم العائلة، لأن كل أسرة مصرية فيها «عيسى» الإنسان الشهم الذى حمله والده مسئولية العائلة، وهو بالتالى يعمل، ويجتهد، ويستدين من أجل أسرته، لكن بعد مرور الحلقات العشر الأولى شعرت بأن هناك قلة حيلة فى الأفكار المطروحة بدأت مع قتل محمد ممدوح «ضاحى» وهادى الجيار «الدكتور» ومساومات مع الحارس الشخصى لمى عمر «فرح»، ثم حلقات لكيفية بيع المخدرات التى عثرا عليها.

أشعر بأننى أمام عمل ربما يصلح لأن يكون فيلم سينمائى أو سباعية، رغم أهمية الموضوع

كما أشرت، لأننا فعلاً فى توقيت لا بد أن نعود إلى رب الأسرة الذى يدافع عنها، لسنا فى حاجة إلى تحول رب الأسرة إلى قتال قتلة، ربما يكون مشهد قتل ضاحی والدكتور أمر للدفاع عن النفس، لكنه تكرار مشاهد القتل أمر غير مبرر. تارة يضع السم للحارس الشخصى لمى عمر الموجود داخل السجن، ثم يقتل شقيقه بالخنق، ثم مشهد نزوله بالجثة على اعتبار أنها غيبوبة سكر.

أيضا مسلسل «حكايتى» يعانى من نفس الأمر تكرار فى الأحداث، وصراعات مكررة فى الدراما من هروب ابنه من جحيم الثأر، ثم تعمل لدى سيدة ولقاؤها مع الشاب «أحمد صلاح حسنى» رجل الأعمال السكندرى، ثم دخولها فى صراع مع الأم.. على خلفية صراعات الثأر فى الصعيد.. ومنافسة بين بطلة العمل ياسمين صبرى، ووفاء عامر، على أفضل مصممة أزياء.

أحداث مستهلكة، نفس الأمر مسلسل «زى الشمس» تجد نفسك أمام حكاية مأخوذة عن تيمة عالمية مستهلكة، ونفس الأمر لمسلسل قابيل.

نخلص من ذلك أن المؤلف الدرامى عندما يكتب المسلسلات الطويلة يجب أن يكون لديه خطوط درامية مختلفة حتى لا نشعر بهذا الفقر الدرامى «ليلى الحلمية» على سبيل المثال قدمت فى خمسة أجزاء أى ما يقرب من

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150 حلقة أو أكثر ورغم ذلك لا تشعر بالملل بدأ كل أسرة لها حكاية، والمقهى وراوة حكايات، والمصنع حكاية، إلى جانب الأحداث السياسية التى كانت موجودة فى هذا العصر، وعالم «البشوات» و«العمد»، والسيدة أبنة الأصول والحسب والنسب التى تتزوج من الباشا، ثم من العمدة.

حكايات وحكايات صاغها أسامة أنور عكاشة بحرفية شديدة وأخرجها إسماعيل عبدالحافظ، وهناك أعمال أخرى مثل «الشهد والدموع»، و«الوسية» و«المال والبنون» و«بوابة الحلوانى» و«الهجان» و«دموع فى عيون وقحة»، «هوانم جارد سيتى» و«زيزينيا»، و«لا يا ابنتى العزيزة»، «أبنائى الأعزاء شكرًا»، و«الشارع الجديد» وأيام المرح، «رحلة المليون»، «ضمير أبلة حكمت» و«أحلام الفتى الطائر»، «صيام صيام»، «أخو البنات»، و«لن أعيش فى جلباب أبى» و«الرجل الآخر»، «الحاج متولى»، و«العطار والسبع بنات» و«ذئاب الجبل» و«الضوء الشارد» و«الليل وآخره» و«دهشة»، «شيخ العرب همام»، «الخواجة عبدالقادر»، و«أوبرا عايدة»، و«عباس الأبيض» مئات من الأعمال الدرامية التى تناولت الحياة الاجتماعية، والملاحم الوطنية قدمت فى أبهى صوره بسبب «الورق». هذه الأعمال جعلت مصر تتربع على عرش الدراما سنوات، وسنوات، لم نشاهد عمل واحد فيه ما يخدش الحياء سواء كلمة أو مشهد، لم نرَ مشاهد العنف والقتل التى تخيم على الدراما فى السنوات الأخيرة.

مصر طوال تاريخها الدرامى كانت القدوة فى كل شىء، دراما نظيفة تقوم على بث روح الوطنية، والحرص على العادات والتقاليد، كان الحوار عبارة عن مقطوعة أدبية.

عنصر آخر انهار فى الدراما المصرية، وهو الموسيقى التصويرية التى أصبحت فى أسوأ صورها بعد غياب الكبار عمار الشريعى، وميشيل المصرى بسبب الرحيل، وياسر عبدالرحمن، وعمر خيرت بسبب الحالة الدرامية.

ما نشاهده من أعمال خلال السنوات العشر الأخيرة، دراما فقيرة فى كل شىء حتى نوعية الأبطال، أتصور أن كل هؤلاء النجوم من الممكن يجتمعون فى ثلاثة أعمال درامية على الأكثر.