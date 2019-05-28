«الجيار» و«البزاوي» و«جمال» وهشام سليم نجوم الدور الثاني في رمضان

مع الاقتراب من موعد نهاية الماراثون الدرامى الرمضانى كشفت نسب المشاهدة عن وجود أعمال على قمة المنافسة وأخرى تحتاج لفرصة مشاهدة أخرى وأعمال تكتفى بمجرد التمثيل الدرامى. والأعمال التى جذبت المشاهد نجحت فى ذلك بقوة المضمون والإخراج والتمثيل المتميز ونجح نجومها فى إقناع الجمهور ولكن أيضًا كان هناك منافسة قوية وأداء وحضور تمثيلى عال لنجوم الدور الثانى الذين ساندوا العمل وكانوا منافسين كبارا لنجوم الدور الأول.

«الوفد» رصدت بعض النجوم أصحاب الأداء المميز فى الدور الثانى وكانوا منافسين أقوياء بأدائهم أمام نجوم أعمالهم.

ولد الغلابة.. الجيار وإنجى وممدوح

هادى الجيار وهو ممثل من جيل نجوم الفن الراقى وموهبة وطاقة تمثيلية لم تأخذ حقها حتى الآن ويستطيع النفاذ للجمهور من أقل مساحة فنية ولعل أداءه المبهر فى مسلسل ولد الغلابة لأحمد السقا رغم انتهاء دوره فى الحلقة العاشرة ومنافسه بقوة أيضًا الممثل محمد ممدوح رغم الهجوم عليه بسبب اللهجة ومخارج الألفاظ لكنه كان أكثر تمثيلا وحضورا فى الدور الثانى وتشاركهم أيضًا أنجى المقدم التى كشفت عن جانب

جديد فى خزائن موهبتها ومعهم الفنانة

بدير وجمال وإدوارد والبارون فى حكايتى

نجح الفنان إدوارد أن يظهر جوانب جديدة فى موهبته من خلال تواجده فى ثلاثة أعمال رمضانية ربما أقواهم تمثيلاً فى حياته وهم دوره فى حكايتى منطقة جديدة لكن الأكثر تأثيراً هو دوره فى مسلسل علامة استفهام دور الطبيب النفسى ودوره فى ولد الغلابة يستحق التقدير. بينما النجم الكبير أحمد بدير لا يحتاج للكلام عنه فهو يمتلك الموهبة والخبرة التى تمكنه من كل الأدوار الدرامية. وجمال عبدالناصر فى ذات المسلسل يثبت أنه فنان ظلمته خريطة الدراما وأدى دور الشخص السلبى بقوة، ونجحت وفاء عامر بترك بصمة مهمة بدور فريدة.

محمود البزاوى ودياب ومحمد على رزق فى أبوجبل

الفنان الكبير محمود البزاوى يثبت فى كل دور أنه فنان موهوب ويستطيع النفاذ للجمهور من أى مساحة أيضًا فهو مقنع ومتمكن فى أبوجبل وعلامة استفهام والزوجة

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الممثل المطرب دياب ومحمد على رزق نفذوا بأدائهم فى الدور الثانى وأصبحوا علامة الجودة فى العمل مع مصطفى شعبان.

هشام سليم فى كلبش 3

نجح هشام سليم أن ينقذ مسلسل كلبش من دائرة المط والتطويل وخلق باب جديد للصراع بعيداً عن خطب وخطط أحمد عبدالعزيز الذى حصر نفسه فى دور لم يضف له جديداً سوى الانبهار بسليم الأنصارى لم يوفق المخرج هذا الجزء فى توظيف أبطال منافسين فى الدور الثانى.

المايسترو فتحى عبدالوهاب أعطى طعماً ولوناً وشكلاً لمسلسل لمس أكتاف مع الفنان مجدى فكرى والمتألقة حنان مطاوع، أما ياسر جلال لم يختلف كثيراً فى أدهم عن رحيم وقبله ظل الرئيس فهو بطل خارق ولا يقهر لكنه يزداد تمثيلاً ونجاحاً.

صلاح عبدالله نجح فى خلق مساحة من التوازن التمثيلى فى مسلسل هوجان مع عايدة رياض ونجح فى إنقاذ مسلسل فكرة بمليون جنيه وحفظ ماء وجهه من الاستسهال والمط والارتجال فى المسلسل مع أداء سهر الصايغ بعيداً عن استظراف واستخفاف على ربيع.

والآن لم يظهر فى الدور الثانى باستثناء هذه الأعمال نجوم خلقوا حالة من النجاح الجيد واستغلوا المساحة الصغيرة فى أدوارهم حتى والكبيرة منها مثل موهبة فتحى عبدالوهاب. وإدوارد وحنان مطاوع. بدير. ووفاء عامر. والجيار والبزاوى ولكن ربما إعادة عرض مسلسلات رمضان يكشف على رواقة عن نجوم جدد للدور الثانى.