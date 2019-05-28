سهرات الأوبرا الرمضانية تفتح أبوابها للجمهور طوال شهر رمضان

منذ بداية شهر رمضان، لم تطفئ دار الأوبرا المصرية أنوارها، إذ ساهمت فى خلق حالة فنية فريدة حلقت بالجمهور فى أجواء روحانية رمضانية مبهجة، والتى شهدت حضور ما يقرب من خمسة آلاف مشاهد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، حيثُ صنع شيخ المنشدين ياسين التهامى حالة من السمو الوجدانى فى حفله، الذى أقيم ضمن سهرات الأوبرا الرمضانية على المسرح المكشوف، الذى استقبل المريدين من مختلف الثقافات والفئات العمرية، حيث أنشد التهامى عددًا من أبيات الأشعار الصوفية، وقصائد المديح النبوى إلى جانب الابتهالات التى تفاعل معها الحضور.

فيما حمل فريق الحضرة فى السهرة الرمضانية الثانية روحانيات الشهر الكريم وسط مئات الجماهير التى حرصت على حضور الحفل.

وشهد المسرح الصغير حفلًا لفرقة فهد العبد الله اللبنانية حيث ارتحلت فى عالم الفلكلور المحلى معبرة عن الموروث الثقافى والفنى فى مناطق مختلفة من البلاد، وظهرت الفرقة بالملابس التقليدية التراثية حيث قدمت الدبكة ودبكة آلالا وغيرها من التابلوهات الفنية إلى جانب استعراض تراث وحنين الذى نقل صورة عن الطبيعة الساحرة لعادات وتقاليد أهل جبل الشام عاكساً طابعها المميز.

وحرص على المشاركة فى سهرات الأوبرا الرمضانية عدد كبير من نجوم الغناء العربى، الذين استمدوا من جمهورهم

الغفير طاقة إيجابية انعكست على أدائهم، مثل المطربة التونسية غالية بن على، التى تألقت على المسرح المكشوف بأغانيها التى تمزج بين الأصالة والمعاصرة وأسلوبها الذى يحمل طابع البساطة والمرح حيث خاطبت وجذبت جيلا جديدا من الشباب بعدد من المؤلفات التراثية المصرية والتونسية إلى جانب مجموعة أعمالها الخاصة.

وشاركت المطربة نسمة محجوب فى أمسية على المسرح المكشوف ضمن السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، حيث نجحت فى لفت الأنظار بأداء متجدد ومميز كعادتها، فقد تغنت بباقة من أشهر أعمالها الخاصة منها حب أخوات, قلبى، حرة فيه وهتقولى إيه بجانب مجموعة متنوعة من أشهر الأغانى الفرنسية والإنجليزية، بالإضافة إلى نخبة متنوعة من أعمال زمن الفن الجميل منها ألف ليلة وليلة وبانوراما فيروز، تفاعل معها الجمهور وصاحبها بالتصفيق.

وقدمت عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى أمسية موسيقية بمشاركة مجموعة من طلابها الذين استعرضوا مهاراتهم وقدراتهم فى العزف على الة البيانو حيث قدموا مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية منها موسيقى باليه بحيرة البجع، كاباليرو إسبانى، أوراق الخريف،

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الجميلة والوحش، راعى البقر، الأسد الملك على المسرح الكبير.

وكان للفنان خالد سليم نصيب فى سهرات الأوبرا الرمضانية، حيثُ شارك بحفل غنائى ناجح، رفع لافتة «كامل العدد»، قدم فيها مجموعة من أعماله الخاصة وكان منها حلم عمرى، استاذ الهوى، كل نظرة، غايب عنى، عشنا قد إيه، أحلى وردة، قالت أحبك، هتروح بدرى ليه، موهوم، لكل عاشق وطن واختتم الحفلة بأغنيته الشهيرة بلاش الملامة وسبقها بـ نسم علينا الهوى لجارة القمر فيروز، هذا إلى جانب أحدث أعماله «لسه كبير» التى اهداها للحضور بعد أن ظهرت للنور مؤخرًا محققة نجاحا ملحوظا.

وأطل الفنان الكبير مدحت صالح فى الأمسية الثالثة من سهرات الأوبرا الرمضانية، والتى استقطبت آلاف الجماهير الذين احتشدوا للاستمتاع بالطرب العربى الأصيل، وهو شريك أساسى فى الفعاليات والأنشطة التى تنظمها الأوبرا بانتظام.

وكانت هناك مشاركة قوية من جانب عايدة الأيوبى، والمطربة اللبنانية تانيا صالح، وعلى الهلباوى.

وتغنت فرقة نور النبى للإنشاد بمجموعة من القصائد والأعمال الدينية لمدح شمائل الرسول الكريم التى دامت مرجعًا أخلاقيًا قبل البعث ثم باتت قدوة يسير على هداها المسلمين منذ تكليفه بالرسالة السماوية وذلك خلال الحفل الذى أقيم على المسرح المكشوف ضمن فعاليات برنامج الأوبرا الرمضانى كان منها عشق التفانى، سيدنا النبى حنين، صفه لى، يا سادتى، اللهم صلى على سيدنا النبى محمد، جميل، قمر وطلع البدر علينا إلى جانب مضان تجلى والله يا مولانا.

وتواصل الأوبرا المصرية سهراتها حتى نهاية شهر رمضان المعظم، المقرر أن تشهد عدد من مطربى العالم العربى من شرقه إلى غربه.