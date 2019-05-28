انتهى النجم سامو زين من أداء مناسك عمرة رمضان، حيث طرح صورة له من داخل الحرم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، و علق عليها كاتبا: "الحمدلله الذي تتم بها الصالحات لقدأنعم الله علينا بعمره في العشره الأخيره من رمضان نسأل الله أن يتقبلها منا وعن والدينا".
يذكر أن الفنان سامو زين طرح سابقا ألبوم بعنوان "لو عمري
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سامو زين يؤدي مناسك عمرة رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.