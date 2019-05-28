شاهد.. سامو زين يؤدي مناسك عمرة رمضان

انتهى النجم سامو زين من أداء مناسك عمرة رمضان، حيث طرح صورة له من داخل الحرم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، و علق عليها كاتبا: "الحمدلله الذي تتم بها الصالحات لقد

أنعم الله علينا بعمره في العشره الأخيره من رمضان نسأل الله أن يتقبلها منا وعن والدينا".

يذكر أن الفنان سامو زين طرح سابقا ألبوم بعنوان "لو عمري

يرجع"، و يضم الألبوم 8 أغنيات أبرزهم: "الأسطوانة المشروخة"، "أول ماتبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلي سنين"، كما يستعد أيضا لطرح أغنية جديدة قريبا، ولم يكشف عن اسمها بعد.