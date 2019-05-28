تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 23 من مسلسل "كلبش 3"

شهدت الحلقة 23 من مسلسل "كلبش 3"، العديد من التطورات غير المتوقعة، حيث اكتشف أكرم تجسس نجله على الفيلا، وهو الأمر الذي جعله يعاقبه ويربطه في الكرسي بعد رفضه الإفصاح عن الشخص الذي

يتجسس لصالحه، كما اكتشف بروسلي أن سائق الأتوبيس الذي سافر به سليم الأنصاري والإعلامية شهيرة وأعضاء الجمعية التي يمتلكها أكرم صفوان الإغاثة جاسوس لصالحأكرم، و أن الأتوبيس من الممكن أن ينفجر.

يذكر أن مسلسل "كلبش 3" بطولة كل من أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، وأماني كمال، و من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.