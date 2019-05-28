نانسي عجرم تحيى سهرة رمضانية في ليالي الميريلاند

تحيى النجمة نانسي عجرم سهرة رمضانية يوم الخميس الموافق 30 مايو الجاري، في خيمة ليالي الميريلاند، و من المقرر أن تبدأ السهرة فيتمام الساعة العاشرة مساءٌ، بسعر تذاكر 800 جنيه، 1200 جنيه، 2000 جنيه.
يذكر أن المطربة نانسي عجرم طرحت مؤخرا كليب "راجل ابن راجل"، و هو من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفة، كما حقق الكليب نجاحا كبيرا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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