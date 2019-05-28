كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مريم حسن تقدم "انتصار" فى "أبو جبل" بشكل مميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الفنانة مريم حسن دوراً مميزاً فى مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، والذى يتم عرضه بشكل حصرى على قناة ONE، واستطاعت خلال الحلقات الـ 22، أن تظهر بشكل مميز من خلال شخصية "انتصار" زوجه شقيق مصطفى شعبان ودياب ومحمد على رزق، وفرضت موهبتها فى تقديم الشخصية بما بها من تحولات وتطورات، خاصة أن الظروف هى التى تقودها فى تصرفاتها.

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وظهرت "انتصار" – مريم - الحلقة الأولى كشخصية هادئة رومانسية فى الأيام الأولى من الزواج ولكن تتعرض لصدمة كبيرة بوفاة زوجها "غالى" – حسنى شتا - الذى يجسد شخصية شقيق "حسن" – مصطفى شعبان، و"سعد" – دياب – و"رزق" – محمد على رزق الذين يتصارعون على ميراث والدهم، ولم تمر ساعات حتى تتعرض لصدمة أخرى بوفاة الجنين التى حملته من زوجها ويكون موقفها ضعيف فى مواجهة طمع أشقاء زوجها الراحل.

تحولت بعد ذلك انتصار من شخصية رومانسية إلى سيدة تسيرها الظروف ووالدتها التى تلعب دائماً فى ذهنها لتكون فى دائرة الاهتمام عن أشقاء زوجها حتى تستطيع الحصول على الأموال منهم، فتجبرها على محاولة الإيقاع بأى من "سعد" أو "رزوق" عبر الدجل والأعمال، وفى نفس الوقت يحاول الاثنين التقرب منها لاسيما وأنها ستحصل على ميراث شقيقهم وبعد صراعات، تجد "حسن" يعطيها أموالا كميراث من زوجها الراحل.

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وأحمد حبشى وأحلام الجريتلى وسناء شافع ومصطفى درويش وغفران محمد.