كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت التهديد.. محمد رمضان يقرر الزواج من حلا شيحة في "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل "زلزال"، قيام "صافية" حلا شيحة، بتهديد "زلزال" محمد رمضان، ليبادلها الحب ويحاول الاقتراب منها بعد انتهاء قصته مع "أمل" هنادي مهنى، بزواجها من "عبد الحليم" محمود حجازي تنفيذاً لرغبة والدها "خليل السواح" ماجد المصري.

تنتقل "صافية" ووالدتها "وجيدة" لبيع "الفول" داخل سوق الفواكه الذي يعمل فيه "زلزال"، وتستمر الأولى في ملاحقته ويحاول صدها تنفيذاً لرغبة والدتها، لكنه يضعف أمام إلحاحها، ويقرر الزواج منها ولكنه بشرط أن يقيما خطبة فقط حتى يحصل على شهادته الجامعية.

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، أحمد صيام، محمود حجازي، سامي عبد الحليم، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم، يوسف عثمان وآخرون.