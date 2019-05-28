كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. مواعيد عرض مسلسل "لآخر نفس" على قناة الحياة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض قناة "الحياة" مسلسل "لآخر نفس" للنجمة ياسمين عبد العزيز، خلال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يعاد في الرابعة فجرًا والحادية عشرة ظهرًا.

تجسد ياسمين عبد العزيز في المسلسل دور زوجة ضابط شرطة تتعرض لكثير من المواقف والصراعات هي وأسرتها بعد وفاته، حيث تدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي مشوق.

المسلسل من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي. بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل.