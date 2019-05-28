كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فراس السراي يستعد لمسلسل رمضاني في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المخرج العراقي فراس السراي، للدخول في تجربة فنية جديدة من خلال مسلسل تليفزيوني داخل مصر بينما سوف يتم الإعلان عن كافة تفاصيله عقب انتهاء عيد الفطر المقبل .

وقال السراي في تصريحات من مكتبه الإعلامي اليوم الثلاثاء إن المسلسل سيكون من نوعية دراما الأكشن ويتخللها جزء من الرومانسية بين قصص حب مختلف تحدث من خلالها العديد من الصراعات بين عائلات مختلفة .

وأوضح في تصريحاته، أنه عقب انتهاء عيد الفطر المقبل، سوف يتم الإعلان عن اسم المسلسل وعن تفاصيل ترشيحات الفنانين المشاركين فيه، إضافة إلى أن المسلسل يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.