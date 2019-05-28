كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبه عبدالحكيم تتعرض للهجوم من متابعيها على دورها في "حكايتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتلقي الفنانه هبه عبدالحكيم، هجوم حاد على حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من جمهورها بعد متابعة دورها في مسلسل "حكايتي" للفنانة ياسمين صبري المشارك في السباق الرمضاني الحالي.

وأعربت هبه عبدالحكيم عن سعادتها بردود الأفعال التي تلاحقها علي مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت بعض التعليقات من متابعيها عن جدارتها في تجسيد أدوار الشر من بعض هذه التعليقات، "سيبك من الرومانسية ووخليكي ف الشر الجبروت".

تدور أحداث المسلسل حول "داليدا" الفتاة التى تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، بعدما أثبتت موهبتها في تصميم الأزياء.

العمل بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، هبه عبدالحكيم ،أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى وتأليف محمد عبد المعطى واخراج سمير فرج وإنتاج سينرجى.