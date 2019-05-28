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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية رجاء الجداوي لأزمة صحية شديدة، نقلت على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وفي أول تليق للفنانة المصرية بعد أزمتها الصحية، كشفت تفاصيل ما حدث لها بقولها: ” أصبت بجفاف شديد بسبب الرطوبة والحر وحرارتي ارتفعت وضغطي ارتفع فيما انخفض السكر”.
وأضافت: “وقتها كنت في دبي وكان الجو حارا وفي نفس الوقت رطوبة، وصممت أن أصوم، ثم ركبت الطائرة وبقيت صائمة، حتى وصلت إلى مصر لم استطع السير لأنني كنت أشعر بالدوار”.
واستطردت، في مداخلة هاتفية مع “راديو إينرجي”: “تحدثت مع ابنتي أميرة وجاءت لي إلى المطار ووجدت حرارتي مرتفعة وعاتبتني لأنني أكملت صيامي”.
رجاء اختتمت كلامها بتوجيه رسالة شكر لكل من سأل عنها خلال الأيام الماضية، بقولها: “أشكر كل من سأل عني وكل من تمنى لي الشفاء، أشكر كل من كتب شيء على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر عن حبه وقلقه علي”.
وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد تعرضت لأزمة صحية خفيفة، نقلت على أثرها إلى مستشفى الصفا لإجراء عدد من الفحوصات للاطمئنان على صحتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لرجاء الجداوي بعد أزمتها الصحية.. وتكشف تفاصيل ما حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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