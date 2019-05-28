مخرج "خمسة ونص": المشهد الأخير من المسلسل لم يُصنَع مثله في العالم العربي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرّح مخرج مسلسل "خمسة ونص" اللبناني فيليب أسمر أن تجربة الأعمال المشتركة ليست جديدة عليه، ولا يُميّز بين سوري ولبناني ومصري.

وتابع خلال حوار صحفي: "أحاول الدخول إلى حياة الممثل الشخصية، حتى نستفيد من التفاصيل ونعمل عليها داخل المشهد".

وتعليقًا على النقد الإخراجي الذي طال العمل، لفت إلى أن كل شيء ناجح في الحياة سيُنتقد، وعلّق بالقول: "أنا أتقبل النقد، شرط أن يكون بناءً، ليس نقدًا اعتباطيًا، والنقد السّلبي أقرأه وأضحك عليه ثم أرميه خلف ظهري".

وبيّن أسمر خلال تصريحاته الصّحفية أن الطريقة التي أخرج بها مسلسل "خمسة ونص"، تُشعر المشاهد بنفس إحساس الممثل، واعتبر نفسه ضد الكلاسيكية، وعلّق: "لا يمكنك إرضاء كل الأذواق، لكن أنا راضٍ عن العمل، ويوجد الكثير من الناس أحبوه".

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يُشار إلى أن فيليب أسمر، نفى أن تكون نهاية مسلسل "خمسة ونص" مسرّبة، ولتجنب النمطية قد صوّروا نهايتين للمسلسل ولكن لم يتم اختيار واحدة منهما حتى الآن. والقرار بيد الشركة المنتجة "صبّاح إخوان" ليقرروا كيف سينتهي المسلسل".

وصرّح أسمر أن المشهد سيكون في غاية الجرأة من حيث صناعته، وستؤديه النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم. ووصفه بأنه "مشهد لم يُصنَع مثله في العالم العربي أو أقلّه في لبنان".

وحول وجود جزء ثانٍ من مسلسل "خمسة ونص"، أكّد فيليب أسمر أنه لا يوجد جزء ثانٍ.