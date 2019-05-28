فوز العتيبي.. شروطها الـ 6 للزواج تُسبّب غضبًا عارمًا بين السعوديين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت الناشطة النسوية السعودية، فوز العتيبي، الجدل بين المغردين والمتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حتى تربّعت في قائمة الوسوم الأعلى تداولاً بهاشتاق "#فوز_العتيبي، بعدما كشفت عن شروطها لإتمام الزواج من حبيبها أحمد الموسى، الذي وافق عليها.

البداية كانت من صورة عقد قران نشرتها فوز العتيبي عبر "تويتر"، - الموقع الأكثر شهرةً في السعودية - بيّنت من خلالها شروطها لإتمام الزواج، أرفقتها بتعليق تؤكّد فيه أن الزواج جاء بعد قصة حب، ثم ظهرت في مقطع فيديو وهي تقود سيارتها ببهجة بعد مراسم زفافها.

وتبيّن أن العريس الشاب، أحمد الموسى، فاعتقد المتابعون للرياضة السعودية، أنه لاعب فريق النصر المعروف، لكن اتضح بعد ذلك أنه ليس هو، كما أنه ليس معروفًا أو أنه من بين المشاهير.

وكتبت العتيبي :" باركولي تم عقد قراني اليوم 27 / مايو على الرجل الذي أفسدني دلاله واللي كان دائما يحلف لي ما يرتاح باله لين يتوج هالحب بالزواج رغم المتاعب اللي واجهتنا الا اننا تمسكنا في بعضنا اكثر واستحقينا هالنهاية السعيدة، أنا فخورة في شريك حياتي أحمد الموسى".

أما بالنسبة لشروط الزواج التي وضعتها فكانت 6، سبقها مبلغ الصداق 100 ألف ريال، وجاء في مقدمتها حصولها على خادمة خاصة، وثانيها منزل مستقل بالرياض، وألا يؤذيها زوجها بالقول أو الفعل، وألا يتزوج عليها، واشترطت أنه في حالة أنه طلقها بدون رغبتها يعوّض عليها بمبلغ 500 ألف ريال، وآخرها ألا يمنعها من حقوقها النظامية.

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أثارت تلك الشروط حالةً من الغضب بين المغردين السعوديين، وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، فاعتبر مغرّدون معارضون وهم كُثر تلك الشروط مادية لا تربط بين محبين، وتنم عن نظرة الفتاة السطحية، وغيرها من التغريدات المنتقدة لتصرفها.

وكانت من بين المنتقدات الفنانة والإعلامية نصرة الحربي حيث كتبت:" هذه الشروط كلها وهو مفسدك بالدلال والحب اجل لو كان زواج غصب وش بتكتبين عليه شروط"، لكن الناشطة النسوية لم تقف مكتوفة الأيدي.

وغرّدت العتيبي قائلة:"الناس اللي فاهمة أن الحب يعني تكون مغفل وتكتفي بوعود الحب، الوعود ما تفيد إذا ما تم تدوينها كشروط وصدقوني إذا كان الرجل واثق من حبه وصدق وعود ما راح يتردد في توثيقها كشروط، لأنه واثق بنفسه إضافة إلى أنه يبي يحميك حتى من نفسه في حال لا سمح الله وعلى قولة المثل".

وأضافت :"لكل اللي ينبشون في تغريداتي ترا أحمد عرفني من التويتر، ومتابع لي من قبل سنتين بكل مواقع التواصل ومفعل التنبيهات لي ويعرف أدق تفاصيلي يعني استريحوا و تمنوا لنا الخير مدري كيف تبون تفتنون بين اثنين توهم ما بعد قالوا بِسْم الله ومتحمسين جالسين يستعدون لزواجهم".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تُسبّب فيها فوز العتيبي حالةً من البلبلة بين المغردين السعوديين، ففي مارس ماضي، خرجت للتسوق في أحد المولات الشهيرة بالرياض دون أن ترتدي عباءة، ونشرت مقطع فيديو علّقت عليه: "والله ما تفلها نجوى كرم والأجانب وأنا لا"، في إشارة إلى أنه يحق لها أن تفعل ما يفعله الأجانب في بلدها.