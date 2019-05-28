القاهرة - لايف استايل
نشرت الممثلة المصرية حلا شيحة، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة جديدة لها. وأثارت فضول الكثير من المتابعين بسبب تعليقها عليها.
وكتبت: "دعهم يتكلمون فيما أنت تعمل"، مضيفة: "لا تبالِ بما يقولون. لم يجدوا في الذهب عيباً فقالوا بريقه يتعب العيون".
وأبدى الكثيرون استغرابهم بسبب هذا الهجوم وهو الأول لها بعد عودتها إلى التمثيل حيث حافظت في وقت سابق على الدبلوماسية في الردّ على الانتقادات.
فبعد أن انتقد بعضهم أداءها في مسلسل "زلزال" مطالبين إياها بالعودة إلى دراسة التمثيل، بررت ذلك بالقول إن المسلسل شكل بداية جديدة لعودتها إلى الفن بعد 13 عاماً من الغياب. وأشارت إلى أن أداءها يتطور بشكل كبير مؤكدة أن لكل إنسان وجهة نظره الخاصة.
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كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة تتخلى عن دبلوماسيتها وتهاجم متابيعيها على إنستغرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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