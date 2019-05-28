شكرا لقرائتكم خبر عن "هوجان" عمل درامى يشهد على تألق أبناء الفنانين فى عمل واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من أبناء الفنانين بأدوار مختلفة في أكثر من عمل درامى برمضان 2019، ولكن المفاجأة كانت في مسلسل "هوجان" بهذا الموسم، الذى يجمع أبناء الفنانين في عمل واحد مشترك، وفى خلال السطور التالية يرصد"الخليج 365" من هم أبناء النجوم الذين يشاركون في مسلسل.

محمد إمام:

نجل الفنان الكبير عادل إمام، يقوم ببطولة مسلسل"هوجان"، ويلعب فى العمل شخصية "هوجان" شجيع الشجعان، ذلك الفتى الذى يسكن فى حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التى تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.

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عادل إمام و محمد إمام

كريم محمود عبد العزيز:

نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، يشارك في بطولة مسلسل"هوجان"، بشخصية لطفى الحراق يعيش في منطقة شعبية، وصديق بطل العمل محمد عادل إمام في أحداث المسلسل.



كريم و محمود عبد العزيز

كريم عبد الجواد:

يظهر كريم نجل الفنان محمد عبد الجواد، فى دور "على" شخصية "ضابط شرطة" فى المباحث، وخالته الفنانة عايدة رياض فى أحداث العمل.