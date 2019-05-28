شكرا لقرائتكم خبر عن مريم حسن تقدم "انتصار" فى "أبو جبل" بشكل مميز والظروف تحركها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الفنانة مريم حسن دوراً مميزاً فى مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، والذى يتم عرضه بشكل حصرى على قناة ONE، واستطاعت خلال الحلقات الـ 22، أن تظهر بشكل مميز من خلال شخصية "انتصار" زوجه شقيق مصطفى شعبان ودياب ومحمد على رزق، وفرضت موهبتها فى تقديم الشخصية بما بها من تحولات وتطورات، خاصة أن الظروف هى التى تقودها فى تصرفاتها.

وظهرت "انتصار" – مريم - الحلقة الأولى كشخصية هادئة رومانسية فى الأيام الأولى من الزواج ولكن تتعرض لصدمة كبيرة بوفاة زوجها "غالى" – حسنى شتا - الذى يجسد شخصية شقيق "حسن" – مصطفى شعبان، و"سعد" – دياب – و"رزق" – محمد على رزق الذين يتصارعون على ميراث والدهم، ولم تمر ساعات حتى تتعرض لصدمة أخرى بوفاة الجنين التى حملته من زوجها ويكون موقفها ضعيف فى مواجهة طمع أشقاء زوجها الراحل.

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تحولت بعد ذلك انتصار من شخصية رومانسية إلى سيدة تسيرها الظروف ووالدتها التى تلعب دائماً فى ذهنها لتكون فى دائرة الاهتمام عن أشقاء زوجها حتى تستطيع الحصول على الأموال منهم، فتجبرها على محاولة الإيقاع بأى من "سعد" أو "رزوق" عبر الدجل والأعمال، وفى نفس الوقت يحاول الاثنين التقرب منها لاسيما وأنها ستحصل على ميراث شقيقهم وبعد صراعات، تجد "حسن" يعطيها أموالا كميراث من زوجها الراحل.

وفى نفس الوقت ومع مرور الحلقات يظل "سعد" و"رزق" فى محاولاتهم معها من أجل إدخالها معهم فى التجارة الخاصة بهم إلا أنها تعيش مترددة فى القيام بأى خطوة فى ظل خوفها من ضياع كل حقوقها منهم وتشهد الحلقات المقبلة ما ستصل إليه انتصار سواء أن تأخذ صف "حسن" فى مواجهة شقيقيه أم سيكون لها البيزنس الخاص بها أم ستهشد الحلقات الأخيرة أحداثاً غير متوقعة لها ولباقى العائلة.

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وأحمد حبشى وأحلام الجريتلى وسناء شافع ومصطفى درويش وغفران محمد.