شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة حب لـ مى عز الدين من رواد "تويتر" بعد حلقة اليوم من "البرنسيسة بيسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المتابعون على موقع التغريدات "تويتر" بحلقة اليوم من مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذى تلعب بطولته النجمة مى عز الدين وتخوض به السباق الرمضانى الحالى. Advertisements وجاءت أبرز التغريدات عن حلقة اليوم: "مسلسل البرنسيسة بيسة بيفصلنى ضحك" فيما علق آخر: "مسلسل حلو جدا مفيهوش أى ألفاظ وبيضحك جدا"، وقال مغرد: "هى مى عز الدين دايما كدة وبتفاجئنا"، وآخر غرد: "البرنسيسة بيسة عسل موت"، و"مى ملهاش حل فالكوميديا والضحك". مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرة حب لـ مى عز الدين من رواد "تويتر" بعد حلقة اليوم من "البرنسيسة بيسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.