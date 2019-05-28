شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب داخل كنيسة بوسط البلد بسبب "لآخر نفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم فتحى عبد الوهاب بعضا من مشاهده الأخيرة فى مسلسل "لآخر نفس" للنجمة ياسمين عبد العزيز داخل كنيسة بمنطقة وسط البلد، حيث يتبقى يوم واحد فقط ويودع أبطال العمل التصوير بشكل نهائى، والمسلسل يذاع يومياً على الحياة خلال ايام شهر رمضان.

مسلسل "لآخر نفس" من بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، ومصطفى حشيش، وتأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجى‪.‬

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وتدور الأحداث فى إطار اجتماعي جاد حول مهندسة ديكور، تتزوج من ضابط بالعمليات الخاصة، رغم رفض أهلها، وتفقد الاتصال مع زوجها خلال قيامه بإحدى المهام الأمنية، فتبدأ رحلة البحث عنه، وأثناء تلك الرحلة تكتشف الكثير من الخبايا والأسرار، حول عمل زوجها وما يواجهه من أخطار.