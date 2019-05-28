إيغي أزاليا تغلق حساباتها على مواقع التواصل … ماذا حدث؟

May 28, 2019
قامت المغنية الاسترالية ايغي ازاليا بإغلاق حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد ساعات من تسريب صورتين قديمتين لها وهي عارية.
وفي التفاصيل ان “ازاليا” خضعت لجلسة تصوير خاصة لصالح مجلة GQ الاسترالية، إلا أنها لم توافق على نشرها، ولكن المجلة عرضت الصورتين عبر حسابها الرسمي على الشبكة العنكبوتية من دون إذن ازاليا ولم تحذفهما.
فقررت ازاليا ان تغلق انستغرام وتويتر لأخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي للهروب من السلبية بحسب قولها. واعتبرت ان الذي حصل معها هو انتهاك لخصوصيتها.
“ايغي” سبق ان أعلنت منذ فترة أنها لن تستخدم خدمة “تويتر” لفترة من الزمن. وكتبت حينها: “أشعر أن الحقد والحقارة اللتين ألاحظهما عبر الإنترنت يحولانني إلى شخص غاضب ولا أريد أن أكون كذلك”، مشددة على أن “الإنترنت يعكس أسوأ بشاعة عند البشر”.
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