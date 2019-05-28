قيمتها 18.50 ألف دولار.. شاهدي إطلالات ميلانيا ترامب الـ 5 في اليابان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصلت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب إلى اليابان في زيارةٍ برفقة زوجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم السبت الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي تتصدّر الصحف بإطلالاتها الأنيقة، والتي جاءت بتوقيع كبار المصممين ودور الأزياء العالمية.

ولدى وصلوها كانت ميلانيا ترتدي فستانًا أنيقًا مطبعًا من طراز "كالفن كلاين"، أضافت إليه حزامًا رفيعًا لتحديد خصرها الرشيق، بلغ سعره 3900 دولارٍ أمريكي.

لتُطلَ بعدها بإطلالةٍ هادئة متواضعة، حيث ظهرت أثناء لقائها الإمبراطور الياباني، بفستانٍ أبيض اللون، يتميز برقبة مستديرة، وأكمام قصيرة، وزرٍ خلفي، ومنقوشٍ ببعض الزهور، وهو من توقيع "كارولينا هيريرا"، بلغ ثمنه 6500 دولارٍ أميركي، انتعلت معه حذاء ستيليتو أحمر.

وتألقت ميلانيا بعدها بجمبسوت كحلي اللون، توسطه حزامٌ كبير الحجم، خلال زيارتها المتحف المائي الرقمي، مع مجموعة من الأطفال، من طراز " لورو بيانا"، بلغ ثمنه 3000 دولارٍ أمريكي.

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واختتمت إطلالاتها ليلة الإثنين بتصميمٍ رائع، أثناء حضورها مأدبة عشاءِ في القصر الإمبراطوري في طوكيو، إذ ارتدت قفطانًا، باللون الوردي الفاتح، من طراز "جي. مندل"، يتميّز بتطريز من الريش الفضي، بقيمة 4490 دولارًا أمريكيًا.

وانتقلت بعدها بساعات إلى إطلالةٍ أكثر إشراقًا، اختارت فيها ألوان الحمضيات البرتقالي والأصفر، أثناء زيارتها وزوجها، سفينة البحرية اليابانية كاغا في يوكوسوكا، وطبع معطفها بطبعةٍ بيضاء وبرتقالية مع حزام أبيض عريض، وارتدت حذاءً أصفر فاقع اللون من طراز "كريستيان لوبوتان"، يبلغ ثمنه 535 دولارًا أمريكيًا.

فيما حافظت على تسريحة شعرٍ واحدة في جميع إطلالتها تلك، إذ اعتمدت أن تترك شعرها منسدلاً على كتفيها مع بعض الخصل المموجة، كما اعتمدت أقراطًا ماسية ناعمة ظهرت في جميع إطلالاتها.