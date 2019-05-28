إيناس عزّ الدين تنشر صورا لها على "إنستغرام" وهي ترتدي فستان سهرة

نشرت الفنانة المصرية إيناس عزّ الدين، عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها وهي ترتدي فستان سهرة طويلاً فيما ترتسم ابتسامة عريضة على وجهها.

وتوجّهت من خلال التعليق على الصورة إلى متابعيها وكتبت: "الضحكة تهون أي جرح". وهو ما دفع الكثير من هؤلاء إلى سؤالها عن حالتها الصحية معربين عن تأثرهم الشديد بردّة فعلها.

وأشار عدد كبير منهم إلى رغبتهم في معرفة نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضعت لها في وقت سابق.

ويذكر أن نجمة برنامج "آراب أيدول" السابقة أعلنت ذلك مؤخراً من خلال نشر صورة التقطت لها في المستشفى. وأرفقتها بالتعليق: "الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه. 15 يوماً وهعرف النتيجة إذا كانت حميدة أم غير حميدة. وفي كل الأحوال أنا قوية بيكم. الحمد لله العلي العظيم".

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كما نشرت بعد ذلك رسالة مكتوبة بطريقة يدوية وجاء فيها: "ليه شايل هم بكرة؟ هو ربنا قصّر معاك امبارح؟".

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