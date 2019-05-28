المذيعة بسمة وهبة تكشف عن حالتها النفسية بعد استقالتها

يبدو أن المذيعة بسمة وهبة قررت الابتعاد عن أي مشكلة أو انتقادات أو أخبار تتحدث عنها بعد استقالتها من قناة "القاهرة والناس" ووقف برنامجها "شيخ الحارة"، وسافرت إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة.

نشرت بسمة عبر حسابها على إنستغرام فيديو لها من الحرم المكي، وقالت إنها من أجمل المرات التي أدت فيها العمرة، وأنها تشعر براحة نفسية كبيرة، مشيرة إلى أنها دعت لكل من طلب منها الدعاء، كما طلبت من متابعيها الدعاء لها.

كانت وهبة تقدمت باستقالتها من قناة "القاهرة والناس" بعد عرض حلقة برنامجها "شيخ الحارة" مع مقدمة البرامج ياسمين الخطيب.

وجاء سبب استقالة بسمة وهبة من القناة لاعتراضها على عرض الحلقة منذ تصويرها بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء العديد من الشخصيات العامة وحكت تفاصيل ماحدث بينهما، ومع عرضها نشب خلافا بين بسمة وبين إدارة القناة.

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يذكر أنه تم حذف فيديوهات حلقة "شيخ الحارة" مع ياسمين الخطيب من الصفحة الرسمية لقناة "القاهرة والناس" من موقع فيسبوك.

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