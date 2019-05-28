شكرا لقرائتكم خبر عن حكايتى الحلقة 23.. ياسمين صبرى ترفض العودة والزواج من أحمد صلاح حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 23 من مسلسل "حكايتى" تطورات كبيرة، بعدما تعقد زواج داليدا" – ياسمين صبرى – من "على" – أحمد صلاح حسنى، حيث تشتكى داليدا لـ"نسرين" – هنادى مهنى- من غياب على عنها وعدم رده على اتصالاتها وأنه تشعر بانسحابه وفى نفس الوقت تقرر فتح فرع جديد للاتيليه فى القاهرة، يقابل على داليدا أمام منزلها ويعترف لها بسبب هجرته لها وأن جدها هو من قتل والده.

داليدا يخبر على بأن ليس ذنب فى كل ما حدث وأنها هربت من أهلها بعد ايذائها، وعلى يعاتب نفسه على الحيرة التى يعيشها فى أن يتخلى عن البنت الوحيدة التى أحبها بسبب حدث ليس له أو لها ذنب فيه، وعندما يجده جده "البارون" – جميل برسوم فى حالة حزن كبيرة فيسمح له بالزواج من داليدا رغم كل ما حدث، ويعلم "هيثم" – تامر شلتوت و"بيرى"- سارة نخلة – بما حدث بين على وداليدا ويتحدثا مع البارون الذى يغضب منهم.

Advertisements

يذهب على الى القاهرة لمقابلة داليدا فى الفرع الجديد للأتيليه ويبارك ولها ويخبرها بأن قرر الاستمرار معها ويريد تحديد موعد الزواج ولكن الصدمة أن داليدا رفضت وأكدت لها أنها لم تعد تريد الزواج منه بعد تخليه عنها بضعة أيام وذلك لم يعد يشعرها بالامان ناحيته، وعندما تفكر مع نفسها تقرر الذهاب الى الاسكندرية لمقابلته لتجده امامها مرة أخرى يحاول اعادة الأمور الى طبيبعتها.

يزيد العداء بين أفراد عائلة بعدما وضع سعد" ادوارد" – وابنه "ناد" – يدهم فى يد "حسام" – اسلام جمال، ويعاديهم سليمان ولكن "أدهم" – أحمد حاتم – يرغب فى الزواج من "خلواد" ابنة عمه سعد ليس حباً لها ولكن ليشعر أنه انتصر على حسام الذى يرغب فى الزواج منها هو الآخر منذ فترة، ويتقدم ادهم و"سليمان" – أحمد بدير – لطلب يد خلود ويوافق سعد ونادر ولكن يطلبوا تأجيل الأمر وعندما علم حسام بما حدث يطردهم من المصنع.

يعرض حكايتى على قناة cbc الساعة 9 مساء، وبعدها تعرض على قناتى ON E وDMC فى نفس التوقيت الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.