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شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تحصل على حق عرض مسرحية" أهلا رمضان "حصريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع رجل الأعمال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية تعاقدا مع شركة ثري فيجين و يمثلها المنتج والفنان عماد زيادة، و ذلك للحصول على حقوق الملكية الفكرية للنسخة التلفزيونية، وحقوق العرض المسرحى والبث التلفزيونى والرقمى لمسرحية "أهلا رمضان"، والتى يقوم ببطولتها الفنان محمد رمضان، والعمل من تأليف وليد يوسف، وإخراج خالد جلال.
وصرح المنتج الكبير تامر مرسي أن السعى وراء الحصول على الأعمال الفنية الجيدة والمختلفة هو جزء من مهمة الشركة فى إتاحة المحتوى للمشاهد من خلال الوسائل المتعددة والتى تمتلكها المجموعة أو التى تسوق من خلالها.
وبموجب هذه الإتفاقية من المتوقع مشاهدة العمل قريبا في عرضه المسرحى أو المصور تلفزيونيا أو النسخة الرقمية علي مختلف الوسائط وحسب خطة الشركة في اتاحة المحتوي للمشاهد المصرى والعربى.
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