شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم Aladdin ترتفع إلى 207 ملايين دولار أمريكى حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم Aladdin أن يحقق إيرادات في شباك تذاكر السينما العالمية وصلت إلى 207 ملايين دولار أمريكي حول العالم، وذلك في الوقت الذي تقدر تكلفة ميزانيته 183 مليون دولار أمريكي.

الفيلم هو إعادة إنتاج للفيلم الكارتون الشهير Aladdin في نسخة سينمائية حية، والذي طُرح تجاريًا عام 1992.

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.

يعتبر مشاركة مينا مسعود فى الفيلم إضافة جديدة لرصيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر في المحافل السينمائية العالمية خاصة بعد ما مثله رامي مالك من إضافة لأولاد مصر في الخارج.